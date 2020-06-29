مدير شهداء نينوى: التخمينات الأولية تشير الى أن ضحايا المقبرة الــ(600) ربما يكونوا من سجناء سجن بادوش

2020/06/29 | 23:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي افاد مدير مديرية الشهداء نينوى، بأن الدلائل المتوفرة لدينا هي دلائل اولية، وننتظر فريق من بغداد يحدد هوية الضحايا النهائية.وقال السيد “محمد عسكر الشاقولي”، مدير مديرية الشهداء في نينوى، في تصريح خاص لـ “ايزيدي 24″، بأنه “تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة الكسك، وبالتحديد في منطقة الحميدات الواقعة …

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