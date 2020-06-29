"بيانات مشجعة" تنعش أسعار النفط

2020/06/29 | 23:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط حوالي دولار للبرميل يوم الاثنين بعد بيانات متفائلة من آسيا وأوروبا، لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حالات الاصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.71 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن انتعاش المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في يونيو حزيران مع تحسينات في مختلف القطاعات.

وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في مايو أيار للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.

وأعطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، التي صعدت بشكل عام يوم الاثنين، مزيدا من الدعم لأسعار النفط التي أحيانا ما تحذو حذو أسواق الأسهم.

لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار الخام من تحقيق مكاسب أكبر.



وتجاوز عدد ضحايا كوفيد-19 نصف مليون شخص، بحسب احصاء لرويترز.

وأعادت بعض الولايات الأمريكية فرض قيود بعد قفزات في حالات الإصابة بالفيروس.

ويتجه برنت لإنهاء يونيو حزيران على ثالث مكاسب شهرية على التوالي بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، خفضا للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو تموز.

وبحسب تقديرات من شركة بترو-لوجيستكس لتتبع الناقلات، خفضت أوبك انتاج النفط في يونيو حزيران بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا من مستويات مايو أيار.

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