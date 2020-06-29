مصرف الثقة الدولي.. توطين رواتب الدفاع والداخلية عزز الخدمات

2020/06/29 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مصرف الثقة الدولي الإسلامي عن آلية تطوير الخدمات التي يقدمها الى الجمهور، لاسيما بعد أن توسعت قاعدة توطين الرواتب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.وقال: معاون المدير المفوض للمصرف وهبي الخفاف ان قاعدة توطين الرواتب تنامت بانظمام المنظومة الأمنية، الامر الذي دفع المصرف الى مواكبة الخدمات العالمية واعتمادها بشكل مرحلي وبالشكل الذي يتناسب وتضحيات […]

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