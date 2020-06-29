بعد يوم من تكليفه .. مدير مستشفى الحسين في الناصرية يقدم استقالته

2020/06/29 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر ، اليوم الاثنين ، عن تقديم مدير مستشفى الامام الحسين التعليمي استقالته من منصبه بعد يوم من تكليفه بادارة المستشفى .وقال المصدر ان ” الدكتور صدام صاحب الطويل قدم استقالته من ادارة المستشفى بعد ان وجد الكثير من العوائق والصعوبات في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا “.وكان مدير عام […]

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