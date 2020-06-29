العراق: الإفراج عن مقاتلين موالين لإيران اعتقلوا على خلفية استهداف المصالح الأمريكية

2020/06/29 | 23:24 - المصدر: فرانس 24

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أعلن متحدث باسم كتائب حزب الله العراقي الإفراج عن 14 مقاتلا مواليا لإيران كانوا قد اعتقلوا على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في العراق "لعدم ثبوت الأدلة".



وشكلت عملية الاعتقال سابقة أثارت قلقا من أن تمهد لمواجهة سياسية أو عسكرية في العراق، ضحية النزاع بين واشنطن وطهران.

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