لجنة الاقتصاد: الحكومة تبيع النفط بثمن بخس لتستورد مشتقاته بملايين الدولارات بعد تكريره في الخارج!

2020/06/29 | 23:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، استيراد العراق للوقود من الخارج في الوقت الذي يبيع فيه النفط بسعر منخفض جداً.وقالت عضو اللجنة النائبة “ندى شاكر”، في تصريح صحفي إن ” عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة العراقية لتوفير الموارد الضرورية والايرادات التي ترفد الموازنة بالمال، أدى لاستيراد الوقود بأسعار عالية مقارنة […]

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