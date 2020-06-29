ذي قار تسجل 200 اصابة بكورونا و 163 حالة شفاء ، 4 وفيات

2020/06/29 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، الاثنين ، حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا ، اضافة الى حالات شفاء ووفاة .وقال مصدر طبي ان ” صحة المحافظة سجلت 200 اصابة جديدة بكورونا ، و 163 حالة شفاء ، و 4 وفيات “.واشار الى ان ” الاصابات توزعت على قضاء سوق الشيوخ بواقع 102 […]

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