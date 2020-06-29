بؤس النخب السياسية والحزبية في دول الربيع العربي - فؤاد الصلاحي

2020/06/29 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي مفهوم النخبة السياسية ..



يتضمن في المعنى والدلالات الاشارة الى جماعات صغيرة العدد تتبوأ مواقع هامة في صناعة القرار السياسي والاداري وحتى في الشركات والتنظيمات الجمعوية ايضا ..لكن التركيز ينصب غالبا على النخب السياسية بالإشارة الى من يشغل مواقع كبيرة في السلطة التنفيذية (رئاسة /حكومة) والمستشارين اضافة الى قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية ..



هؤلاء جميعا يفترض انهم في اعلى المناصب والمواقع القيادية ......





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