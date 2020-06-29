2020/06/29 | 23:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد رفضت كتائب حزب الله تسليم سلاحها مؤكدة في بيان انه اصل الشرع والشرعيةواكد امين عام كتائب حزب الله، الاثنين، في بيان اطلعت وكالة اين على نسخة منه ان سلاح المقاومة الاسلامية لن يسلم الا بيد مولانا ابن الامام الحسن عليهم السلام.وقال ايضا بحسب البيان المنشور منشور على موقع كتائب حزب الله" العراقية ان "سِلاحُ المُقاوَمَةِ الإسلامِيّةِ هُو أَصْلُ أُصْولِ الشَّرعِ وَالشَّرعيَّةِ، وَلَنْ يُسَلَّمَ إلا بِيَدِ مَوْلَانا ابنِ الحَسَنِ سَلامُ اللهِ عَلَيهِ".واضاف "لَنْ يَحْصُرَ أوْ يُحصيَ هذا السِّلاح إلا صَحَابَته الـ 313 أيدَهُم اللهُ".وافاد مصدر أمني، الاثنين، باطلاق سراح منتسبي الحشد الشعبي الذي اعتقلتهم قوات مكافحة الارهاب في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقال المصدر، انه"تم اطلاق سراح منتسبي الحشد الشعبي الذين تم اعتقالهم من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد يوم الجمعة".يشار الى ان قوات جهاز مكافحة الارهاب، القت القبض على 14 من منتسبي اللواء 45 في الحشد الشعبي، فيما قالت قيادة العمليات المشتركة ان العملية تستهدف اعادة هيبة الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله : لن نسلم سلاحنا وهو اصل أصول الشرع والشرعية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله : لن نسلم سلاحنا وهو اصل أصول الشرع والشرعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).