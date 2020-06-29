إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا

2020/06/29 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات جديدة، وهذه هي أدنى حصيلة يومية للوفيات في البلاد منذ 1 آذار الماضي، حين تم تسجيل 5 وفيات جراء الفيروس.

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