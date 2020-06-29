2020/06/29 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني.. الكرخ تسجل حالات شفاء مفرحة من فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني.. الكرخ تسجل حالات شفاء مفرحة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني.. الكرخ تسجل حالات شفاء مفرحة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).