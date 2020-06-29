2020/06/29 | 23:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: حملة تحري لأخذ مسحات من ملامسي المصابين بكورونا بميناء الفاو النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: حملة تحري لأخذ مسحات من ملامسي المصابين بكورونا بميناء الفاو النفطي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: حملة تحري لأخذ مسحات من ملامسي المصابين بكورونا بميناء الفاو النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).