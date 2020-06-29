2020/06/29 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت #السلطات_العراقية، سراح أعضاء ميليشيا #كتائب_حزب_الله العراقية، بعد أن اعتقلهم جهاز #مكافحة_الإرهاب فجر الجمعة المنصرمة، في #الدورة جنوبي #بغداد.وسائل إعلام عراقية، قالت إن #القضاء_العراقي «أطلق سراح أعضاء “اللواء 45 سرايا الدفاع الشعبي”، الذين ينتمون…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح عناصر ميليشيا “الكتائب”.. احتفَلوا بحَرق صورة “الكاظمي” ودَهسها) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح عناصر ميليشيا “الكتائب”.. احتفَلوا بحَرق صورة “الكاظمي” ودَهسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).