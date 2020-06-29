ثلاثة جرحى باشتباكات بين عائلتين في مخيّم للنازحين شمال غربي سوريا

2020/06/29 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرح ثلاثة أشخاص،خلال مشاجرة جرت اليوم الإثنين، بين نازحين في مخيّم “عائدون”، الواقع بمحيط مدينة #سلقين شمال غربي #إدلب.وقال مراسل (الحل نت): «إنَّ المشاجرة وقعت داخل المخيّم بين عائلة نازحة من قرية “الحواش” غربي…

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