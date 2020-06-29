محافظ النجف يطالب الكاظمي بالتدخل لمتابعة تزوير شهادات المتوفين بكورونا

2020/06/29 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل لمتابعة تزوير شهادات المتوفين بكورونا.وقال الياسري في بيان ان "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل الشخصي لمتابعة تزوير شهادات المتوفين ب‍كورونا والتلاعب بها في المحافظات على ان المتوفي غير مصاب في كورونا".واضاف ان "هذا الامر مخالف للشرع والقانون"، مشيرا الى ان "قواتنا الامنية ومفارزها البطلة تتابع هذه الحالات بكل شجاعة ومهنية".محافظ النجف لؤي الياسري اعلن الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الصحي الكلي بالمحافظة الى نهاية الاسبوع الحالي ، مشيرا الى ان الحظر اظهر تراجعا بعدد الاصابات .وقال الياسري في تصريح فديوي ، ان "السبت الماضي شهد ١٣٢ اصابة بفيروس كورونا ليتراجع يوم الاحد الى ١٠٨ اصابة واليوم الاثنين ٨٧ اصابة وهذا نتيجة الحظر الكلي الصحي الذي اقرته خلية الازمة بالمحافظة والذي سيتم مناقشة نتائجه نهاية الاسبوع الحالي".واشار الياسري الى ان " عدد الاصابات بالمحافظة بلغ (٢٢٣٤ ) اصابة، والشفاء ١١١٤ حالة، وهنالك ارتفاع في عدد حالات الوفاة بين المصابين الشباب وهذا مؤشر خطير ".

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