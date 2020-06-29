توجيهات بأحالة المتسببين بأزمة الاوكسجين بالناصرية للقضاء

2020/06/29 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، اليوم الاثنين، باحالة جميع المتسببين بأزمة الاوكسجين في مستشفيات ذي قار للقضاء لينالوا جزائهم العادل، موكدا مباشرة معمل اوكسجين مستشفى بنت الهدى بالانتاج وبمعدل 400 قنينة باليوم.وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، "وجهنا بأحالة جميع المقصرين و المتسببين بأزمة الاوكسجين التي شهدتها مستشفيات ذي قار مؤخرا للقضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".واضاف الكناني"ان اسباب عدة ساهمت بحدوث الازمة والعمل جاري على معالجتها للحيلولة دون تكرار النقص في الاوكسجين بمستشفيات ذي قار".واكد نائب محافظ ذي قار ان"معمل الاوكسجين بمستشفى بنت الهدى باشر بالانتاج وبمعدل 400 قنينة اوكسجين يوميا وبما يسهم برفد المستشفيات بجزء من حاجتها، على ان يتم نقل معمل ثاني الى مستشفى الحسين ليكون جاهزا للعمل قريبا".

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