مصر: تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

2020/06/30 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 1566 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، و83 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 66754 حالة، فيما بلغت حصيلة […]

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