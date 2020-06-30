تفكيك قنبلة مجهولة المصدر قبل انفجارها جنوبي القامشلي

2020/06/30 | 00:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ #الإدارة_الذاتية، مساء اليوم الأثنين، من تعطيل قنبلة، كانت ملقاة في “حي الكورنيش، عثر عليها أحد سكان شارع “الخليج” جنوبي #القامشلي.ووفق مصادر محلية فإن الفرق الهندسية في قوى الأمن…

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