كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬بإطلاق سراح‭ ‬عناصرها‭ ‬وتتوعد‭ ‬بمقاضاة‭ ‬الكاظمي

2020/06/30 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭:‬الاعتقالات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لنا‭ ‬به ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬ان‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬هي‭ ‬شأن‭ ‬داخلي،‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لنا‭ ‬به،‭ ‬ورفضت‭ ‬مليشيا‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الموالية‭ ‬لايران‭ ‬تسليم‭ ‬سلاحها‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وتوعدت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬برفع‭ […]

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