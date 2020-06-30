2020/06/30 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران:الاعتقالات في العراق شأن داخلي لا علاقة لنا به بغداد – عبدالحسين غزال قالت الخارجية الايرانية ان الاعتقالات التي جرت في العراق ضد عناصر في الحشد الشعبي هي شأن داخلي، لا علاقة لنا به، ورفضت مليشيا كتائب حزب الله الموالية لايران تسليم سلاحها الى الدولة العراقية وتوعدت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برفع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله لا تكتفي بإطلاق سراح عناصرها وتتوعد بمقاضاة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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