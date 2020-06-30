المساجد والمقار وكورونا

2020/06/30 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عندما‭ ‬فرض‭ ‬الفيروس‭ ‬سطوته‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬وزادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بتصريحاتها‭ ‬المتناقضة‭ ‬والمنفصلة‭ ‬عن‭ ‬تصريحات‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬حول‭ ‬كورونا‭ ‬ولقاحه،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تغيّر‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ .‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬يحضره‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬وربما‭ ‬أربعة‭ ‬سيكون‭ ‬خاليا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬نفر‭ ‬قليل‭ ‬لا‭ ‬يكادون‭ ‬يرون‭ ‬بالعين‭ ‬المجرّدة‭ […]

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