2020/06/30 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإنتربول:لن ننظر في طلب إيران توقيف ترامب بتهمة قتل سليماني طهران- جنيف -الزمان أعلنت إيران الإثنين أنها طلبت من الشرطة الدولية «إنتربول» المساعدة في توقيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب و35 مسؤولا أميركيا آخر على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأبناء «إرنا» عن مدعي عام […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأمريكي في الرياض مؤيداً قطع السلاح الإيراني عن الحوثيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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