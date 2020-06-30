المبعوث‭ ‬الأمريكي في‭ ‬الرياض‭ ‬مؤيداً‭ ‬قطع‭ ‬السلاح‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬الحوثيين‭ ‬

2020/06/30 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتربول‭:‬لن‭ ‬ننظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إيران‭ ‬توقيف‭ ‬ترامب‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬سليماني طهران‭- ‬جنيف‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬إنتربول‮»‬‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬و35‭ ‬مسؤولا‭ ‬أميركيا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اغتيال‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭.‬ ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأبناء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ […]

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