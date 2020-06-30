العبودي يتسائل: من الجهة المستفيدة من فتنة عراقية عراقية؟

2020/06/30 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسائل النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، عن الجهة المستفيدة وراء خلق فتنة عراقية – عراقية.وقال العبودي في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه “اكدت التحقيقات اليوم براءة المعتقلين من عناصر الحشد الشعبي، وبراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.يحق لنا ان نسال: من الجهة التي اوعزت بهذا […]

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