2020/06/30 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يعبر عن شكره للفريق الركن عبد الامير يار الله لمواقفه الداعمة والمتضامنة مع الاسرة الصحفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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