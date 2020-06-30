وزيرا الموارد والخارجية يبحثان ملف المياه المشتركة مع تركيا وايران

2020/06/30 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف المياه المشتركة مع تركيا وإيران.

وذكرت وزارة الموارد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني زار صباح هذا اليوم مقر وزارة الخارجية وعقد لقاء مع وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين حضره عدد من المختصين من كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية وكان هدف الزيارة توضيح الجوانب الاساسية لملف المياه المشتركة مع تركيا وكذلك ملف المياه اامشتركة مع ايران".

واوضح البيان، أن "الحمداني تحدث عن طبيعة العلاقة المائية بين العراق وتركيا وموقف الجانب التركي في اللقاءات والمباحثات التي جرت سابقا والقضايا العالقة التي سببت تاخر حسم هذا الملف في تحقيق هدف العراق في الوصول الى اتفاق حول الحصص المائية من نهري دجلة والفرات، كما تحدث عن طبيعة العلاقة المائية مع الجارة ايران والمشاكل التي تعيق تقدم المفاوضات بين البلدين حول المياه وموضوع شط العرب".

من جانبه أكد وزير الخارجية، أن "وزارته ستعمل بجهد مشترك بين الوزارتين للنهوض بهذا الملف الحيوي والذي يهم حياه الملايين من العراقيين وحل كافه الملفات العالقه بين الدول المتشاطئه".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر صحي، اليوم الاثنين، بأن 4 موقوفين اصيبوا بفيروس كورونا، في مركز احتجاز شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "4 موقوفين بديالى اغلبهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، اصيبو

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، غايب العميري، الاثنين (29 حزيران 2020) عن حجم طاقة الاشغال السريري للمصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العراق كافة.

وقال العميري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طاقة الاشغال ال

بغداد اليوم - صلاح الدين

قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين ، الاثنين 29-6-2020، اعادة العمل بالحظر الجزئي بدءاً من الغد.

وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ عمار جبر انه " قرر العمل بحظر التجوال الجزئي من الساعة 7مساء الى 6 صباحاً و اعتبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزيرا الموارد والخارجية يبحثان ملف المياه المشتركة مع تركيا وايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزيرا الموارد والخارجية يبحثان ملف المياه المشتركة مع تركيا وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).