تركيا ترسل مساعدات طبية إلى العراق وسط الخلاف بسبب

2020/06/30 | 00:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد تصل الى بغداد صباح يوم غد الثلاثاء مستلزمات طبية تركية دعما للعراق بمكافحة فيروس كورونا في خضم الخلاف بين الطرفين بشأن إطلاق تركيا عملية عسكرية تحمل اسم "مخلب النمر"وذكر بيان للسفارة اطلعت وكالة اين على نسخة منه انه " ان المستلزمات الطبية التركية ستصل صباح غد بموجب تعليمات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، دعما للعراق الصديق والشقيق في مكافحته لفيروس كورونا."واضاف انه "من المقرر ان يتم ايصال المستلزمات الطبية التي تعد هدية من الشعب التركي الى الشعب العراقي، الى وزارة الصحة والبيئة العراقية والى سلطات محافظتي واسط،وكركوك"وكانت تركيا اعلنت أنها تنوي إرسال مساعدات طبية لمساعدة العراق في محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط خلاف بين الدولتين بسبب العملية العسكرية التركية الجديدة في الأراضي العراقية.

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