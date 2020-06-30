إصابة طبيب أحمد راضي بكورونا.. وواسط تعلن الموقف الوبائي

2020/06/30 | 00:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصيب الطبيب المشرف على حالة الراحل احمد راضي بفيروس كورونا في مستشفى النعمان ببغداد .وذكر مصدر طبي ان "الدكتور سامر البياتي نجل الخبير الامني سرمد البياتي اصيب بفيروس كورونا "، مشيرا الى ان " الدكتور مقيم اقدم في باطنية مشفى النعمان وكان يشرف على الوضع الصحي للراحل الكابتن احمد راضي".يذكر ان النجم العراقي السابق أحمد راضي توفي في مستشفى النعمان في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان.وكان أسطورة منتخب العراق أدخل في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

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