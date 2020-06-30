وزيرا الموارد والخارجية يبحثان ملف المياه المشتركة مع تركيا وايران

2020/06/30 | 00:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، مع وزير الخارجية فؤاد حسين ملف المياه المشتركة للعراق مع تركيا وإيران.وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، وعقدا اجتماعا في مقر وزارة الخارجية لبحث ملف المياه المشتركة للعراق مع تركيا وايران".واضافت، ان "وزير الموارد تحدث، خلال الاجتماع، عن طبيعة العلاقة المائية بين العراق وتركيا وموقف الجانب التركي في اللقاءات والمباحثات التي جرت سابقا والقضايا العالقة التي سببت تاخر حسم هذا الملف في تحقيق هدف العراق في الوصول الى اتفاق حول الحصص المائية من نهري دجلة والفرات".وتابعت، "كما تحدث ايضا عن طبيعة العلاقة المائية مع الجارة ايران والمشاكل التي تعيق تقدم المفاوضات بين البلدين حول المياه وموضوع شط العرب".ومن جانبه، اكد وزير الخارجية، ان "وزارته ستعمل بجهد مشترك مع الموارد المائية للنهوض بهذا الملف الحيوي وحل جميع الملفات العالقة بين الدول المتشاطئة".

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