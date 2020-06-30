الموارد تباشر برفع التجاوزات على شط العرب

2020/06/30 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الموارد المائية، برفع التجاوزات على شط العرب بمحافظة البصرة.

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