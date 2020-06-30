أبل قد تستغني عن ميزات “مهمة جدا” في آيفون 12.. لهذه الأسباب

2020/06/30 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة أبل لصناعة الهواتف الذكية، التخلي عن ميزات مهمة في هاتفها الجديد آيفون 12، وفق تسريبات نشرها خبراء قريبون جدا من قطاع التكنولوجيا ومطلعون على مشاريع الشركة عن كثب.ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن الخبير التكنولوجي مينغ شي كو، قوله إن آيفون 12 سيكون بدون سماعات أو شاحن، على حد تعبيره.ويرجح مينغ، المعروف […]

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