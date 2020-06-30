عشر سنوات من حكم اليمين المتطرف في هنغاريا / حكومة اوربان تزوير للتاريخ وحماية من الاتحاد الأوربي - رشيد غويلب

2020/06/30 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب قبل عشر سنوات وصل اليميني المتطرف فكتور اوربان الى قمة السلطة في هنغاريا، وبهذه المناسبة اجرت جريدة "اليونغه فيلت" اليسارية الصادرة في برلين حوارا مطولا مع الاكاديمي والمؤرخ الماركسي الهنغاري توماس كرواس تناول فيه الطبيعة الاستبدادية للنظام، وتعامل المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوربي حياله، وجوانب فكرية وتاريخية مهمة.في مايلي عرض لاهم ما طرحه كراوس بشأن احد نماذج صعود قوى اليمين المتطرف (النازيون ا ......





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