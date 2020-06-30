عندما تداس صور الكاظمي بالأحذية - جلال الصباغ

2020/06/30 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ حاول الكاظمي من خلال عملية الدورة الأخيرة ضد أفراد من مليشيا حزب الله والتي أسفرت عن اعتقال أربعة عشر منهم، أن يعطي صورة دعائية للداخل والخارج وخصوصا أمريكا، من انه القائد الفعلي للبلاد وكلمته هي الأعلى، لكن الواقع دائما ما يفرض نفسه ليضع الكاظمي وكل من أراد أن يجعله بطلا محاربا للمليشيات والفاسدين في مكانه الصحيح، بعيدا عن الدعاية التي اجتاحت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة ......





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