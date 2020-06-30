يا مثقفي القومية السائدة لاتعبثوا بتاريخ ووجود الآخر المختلف - صلاح بدرالدين

2020/06/30 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين استحوز المقال الذي نشره الصديق د احمد نسيم برقاوي منذ يومين بعنوان : دفاعا عن العرب اهتمام العديد من الكتاب والمثقفين والمتابعين من الكرد والعرب كما كانت له ردود فعل ساخطة بسبب مااحتواه المقال من تجني بحق المكونات الوطنية السورية من الكرد والتركمان والمسيحيين وكل ماهو غير عربي ولم يكتفي الكاتب بهؤلاء بل وصل الى شمال افريقيا ومصر ليسئ الى الشعب الأمازيغي وأقباط مصر وقد وجدت من المفيد أن أرد على الم ......





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