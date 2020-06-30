2020/06/30 | 00:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مساء الاثنين، أن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق إيران.وأشارت الوكالة إلى أنه "يحتمل أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي نفذته جماعات معادية في تلك المنطقة".ولفتت الوكالة إلى أنه لم يعلق أي مصدر رسمي بشأن الحادث.ومنطقة كورين تقع على الطريق بين مدينتي زاهدان و خاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، وشهدت في فبراير/ شباط الماضي عملية إرهابية استهدفت حافلة للحرس الثوري أسفر عن مقتل 27 جنديا من الحرس و جرح 13 آخرين.

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