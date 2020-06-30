خبير قانوني: يتوجب على الكاظمي إعلان إطلاق سراح المنتسبين من الحشد الشعبي وتقديم الاعتذار

2020/06/30 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير القانوني مصدق عادل، الى انه يتوجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إعلان إطلاق سراح المنتسبين من الحشد الشعبي وتقديم الاعتذار.وقال عادل في حديث لقناة “العهد” اليوم الاثنين، ان “اعتقال منتسبي الحشد الشعبي يشكل مخالفة قانونية” مبينا انه “بإمكان مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.وتابع ان ” إصدار أوامر بتعين […]

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