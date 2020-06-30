الفلسفة المعادلاتية و تحليل المعنى - حسن عجمي

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية المعنى على أنه معادلة رياضية على النحو التالي : المعنى = ظروف النطق x قِيَم الصدق.
هذا يعني أنَّ المعنى يساوي ظروف النطق مضروبة رياضياً بقِيَم الصدق.
تملك معادلة المعنى فضائل متنوّعة تدلّ على صدقها منها فضيلة التوحيد بين نظريات المعنى المتنافسة و حلّ الخلاف فيما بينها.
تنقسم المذاهب الفلسفية حيال تحليل المعنى إلى مذهب واقعي يُحلِّل المعنى من خلال قِيَم الصد ......
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