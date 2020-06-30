الفلسفة المعادلاتية و تحليل المعنى - حسن عجمي

2020/06/30 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية المعنى على أنه معادلة رياضية على النحو التالي : المعنى = ظروف النطق x قِيَم الصدق.



هذا يعني أنَّ المعنى يساوي ظروف النطق مضروبة رياضياً بقِيَم الصدق.



تملك معادلة المعنى فضائل متنوّعة تدلّ على صدقها منها فضيلة التوحيد بين نظريات المعنى المتنافسة و حلّ الخلاف فيما بينها.



تنقسم المذاهب الفلسفية حيال تحليل المعنى إلى مذهب واقعي يُحلِّل المعنى من خلال قِيَم الصد ......





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