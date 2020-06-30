بسبب كورونا.. “سيرك الشمس” يطلب الحماية

2020/06/30 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت مؤسسة سيرك الشمس “سيرك دو سولي” بطلب حماية من الدائنين في كندا، فيما يعتزم استئناف نشاطه في خضم جائحة كورونا.السيرك الذي قدم العروض الاكثر شهرة في لاس فيغاس، أنحى باللائمة على “الاضطراب والإلغاء القسري للعروض نتيجة جائحة كوفيد- 19”.وعلقت شركة إنتاج العروض الفنية التابعة للسيرك، والتي تتخذ من مونتريال مقرا لها، خطط […]

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