2020/06/30 | 02:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون عراقيون يطلقون سراح أفراد فصيل تدعمه إيران بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 02:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون عراقيون يطلقون سراح أفراد فصيل تدعمه إيران بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون عراقيون يطلقون سراح أفراد فصيل تدعمه إيران بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).