2020/06/30 | 02:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: الإفراج عن جميع معتقلي عملية الخميس الماضي لعدم وجود ادلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 02:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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