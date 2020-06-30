2020/06/30 | 02:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادأفادت مصادر مقربة من الفنانة فوزية حسن، إلى ان الفنانة قد اكتسبت الشفاء التام من فيروس كوررنا بعد أكثر من أسبوع على إصابتها بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل الفنانة فوزية حسن للشفاء التام من فيروس كوررنا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل الفنانة فوزية حسن للشفاء التام من فيروس كوررنا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).