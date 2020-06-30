صور.. الشهيد ابو مهدي المهندس في غرف مصابي الكورونا

2020/06/30 | 06:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هيئة الحشد الشعبي في العراق، بافتتاح مستشفى خاصا للعزل الصحي ببغداد بسعة 200 سرير، خصص للحالات المتوسطة والشديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستج...

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