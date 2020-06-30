محافظ النجف يدعو الكاظمي التدخل شخصيا في قضية حساسة

2020/06/30 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ النجف لؤي الياسري طلبا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الشخصي في قضية حساسة دينيا وقانونيا....

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