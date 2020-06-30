اول فيديو لمعتقلي الحشد وفتنة اسرائيلية على الابواب

2020/06/30 | 07:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ عددٌ من عناصرِ الحشدِ الشعبي الذين اعتُقلوا في وقتٍ سابق وجودَ مخططٍ أميركيٍ اسرائيلي لخلقِ فتنةٍ في العراق....

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