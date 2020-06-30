منظمة الصحة العالمية: “ترقبوا الأسوأ” في المعركة ضد كوفيد-19

2020/06/30 | 08:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد أن أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 500 ألف شخص، دعت منظمة الصحة العالمية الإثنين إلى “ترقب الأسوأ” في ظل غياب التضامن الدولي، معلنةً أنها سترسل فريقاً إلى الصين لتحديد مصدر الفيروس.وصرّح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “سنتمكن من محاربة الفيروس بشكل أفضل عندما نعرف كل شيء عن […]

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