مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة في منطقة بإقليم كوردستان

2020/06/30 | 08:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة قضاء "رانية" التابع لإدارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة حدثت داخل محل لبيع الهواتف النقالة.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في 9:30 دقيقة من مساء امس تم نقل جثة مواطن يُدعى (س، ع، آ) يبلغ من العمر 30 عاما وعلى جسده آثار اطلاقات نارية الى دائرة الطب العدلي في "رانية" في الوقت ذاته تم نقل جريحين مع الجثة الى المستشفى.

واوضح البيان ان سبب مقتل واصابة المواطنين الثلاثة يعود الى حادثة اطلاق نار داخل محل لبيع الهواتف النقالة من قبل شخص بسبب خلاف حصل داخل امحل وتطور الى اطلاق النار.

واصدرت الشرطة امر القاء القبض وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بحق مطلق النار مع الاستمرار في اجراء التحقيقات.

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