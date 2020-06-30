إصابة ممثل حكومة اقليم كوردستان في إيران بفيروس كورونا

2020/06/30 | 08:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ممثل حكومة اقليم كوردستان في إيران نظام الدباغ بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته الممثلية على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء.

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