اندلاع حريق في مخازن مفتوحة في ميناء نفطي في الكويت

2020/06/30 | 08:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم في مخازن مفتوحة في ميناء نفطي كويتي مساء الإثنين، ما أدى إلى أضرار مادية، بينما يحاول رجال الإطفاء منع النيران من الوصول إلى ساحة تضم ثلاثة آلاف سيارة جديدة.وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان إنّ “حريقاً شبّ (…) في منطقة غرب ميناء عبد الله” المطلّ على مياه الخليج على بعد نحو 45 كلم […]

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