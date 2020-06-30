مصر تفتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة

2020/06/30 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين قصر البارون إمبان في شرق القاهرة بعد ترميمه، ليصبح جاهزاً لاستقبال الزوّار، كما شهد افتتاح مطارين جديدين في القاهرة.وشيّد القصر الواقع في حيّ هيليوبوليس الراقي في شرق العاصمة سنة 1907 بمبادرة من البارون البلجيكي إدوارد إمبان.وهو مستوحى من معبد أنغكور فات في كمبوديا وتتزاوج فيه تصاميم […]

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