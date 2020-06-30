أخطر 8 مشاكل صحية لنقص الفيتامينات

2020/06/30 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج الجسم إلى مصادر للطاقة، التي يتم استهلاكها بصورة مباشرة خلال الأنشطة اليومية، كما يحتاج إلى المعادن و الفيتامينات، التي تجعل أعضاء الجسم تعمل بكفاءة.ويقول موقع “هيلث لاين” الأمريكي، إن نقص بعض الفيتامينات في الجسم، يسبب 8 مشاكل صحية، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عن نقص التغذية أو اتباع حمية غذائية غير صحيحة.[…]

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