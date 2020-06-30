2020/06/30 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحتاج الجسم إلى مصادر للطاقة، التي يتم استهلاكها بصورة مباشرة خلال الأنشطة اليومية، كما يحتاج إلى المعادن و الفيتامينات، التي تجعل أعضاء الجسم تعمل بكفاءة.
ويقول موقع “هيلث لاين” الأمريكي، إن نقص بعض الفيتامينات في الجسم، يسبب 8 مشاكل صحية، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عن نقص التغذية أو اتباع حمية غذائية غير صحيحة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطر 8 مشاكل صحية لنقص الفيتامينات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويقول موقع “هيلث لاين” الأمريكي، إن نقص بعض الفيتامينات في الجسم، يسبب 8 مشاكل صحية، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عن نقص التغذية أو اتباع حمية غذائية غير صحيحة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطر 8 مشاكل صحية لنقص الفيتامينات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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