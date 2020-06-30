2020/06/30 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، بالتوجه إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي لإجراء فحوص روتيني عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.نشرت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة ترتدي فيها الكمامة، وعلقت: الصور الأولى في كليفلاند أبو ظبي ، حيث تهتم الدولة ، و الشيخة فاطمة ابنة مبارك “حفظها الله” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ظهور “سميرة توفيق” بالحجاب والكمامة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ظهور “سميرة توفيق” بالحجاب والكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).