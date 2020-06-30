الديمقراطية وموقف الحزب الشيوعي السوداني - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/30 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرف الديمقراطية اصطلاحا بأنها نظام الحكم الذي تكون فيه السلطة العليا بيد الشعب الذي يمارس سلطاته من خلال مجموعة من الشخاص الذين يتم انتخابهم لتمثيل الشعب بالاعتماد على عملية انتخابية حرة ونزيهة , حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملة بيد شخص واحد او اقلية كالحكم الدكتاتوري او حكم الأقليات .



وسبق لماركس ان اعتبر ان قيام حكومة ديمقراطية في مجتمع رأسمالي هو امر مستحيل مشيرا الى ان هذه الديمقراط ......





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